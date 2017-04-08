Gol düellosunun galibi Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Medical Park Arena'da oynanan ve nefes kesen karşılaşmayı Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 4-3 kazandı.

Ev sahibi Trabzonspor'un gollerini 25. dakiakda Okay Yokuşlu, 63. dakikada Castillo, 65. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 4. dakikada Cenk, 55. dakikada Aboubakar, 74. dakikada Talisca ve 90+1. dakikada Atiba'dan geldi.

Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş puanını 61 yaparken, Trabzonspor puanı 44 puanda kaldı. Bordo-mavili ekip 2017 yılında ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise gelecek hafta ligde Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ: 3-4

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega.



TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk.



TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş