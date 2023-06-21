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Süper Lig'in yıldız ismi tutuklandı

Süper Lig'in yıldız ismi tutuklandı
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Fenerbahçe ve Sivasspor'un eski futbolcusu Fábio Bilica, nafaka ödemediği için tutuklandı.

Türkiye’de Sivasspor, Elazığspor ve  Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı eski futbolcu Fábio Bilica, 2021 yılında futbolu bırakmıştı. 44 yaşındaki isim bir kez daha gündeme geldi.

Esportes’de yer alan habere göre Bilica dün, Paraíba'daki Campina Grande'de nafaka ödemediği için tutuklandı.

Polis şefi Nercília Dantas, Bilica’nın kefaleti ödedikten saatler sonra bırakıldığını ifade etti. Bilica ise bu konuda bir açıklama yapmadı.

Bilica, 2000 yılında İtalya’da oynarken reşit olmayanlara rüşvet vermekten tutuklandı. Aynı yıl Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında Brezilya 23 yaş altı takımında forma giymişti.

2015'te Araçagi , Paraíba'da ve 2016'da João Pessoa metropol bölgesindeki Cabedelo'da bir yardım oyunu sırasında da nafaka ödemediği için tutuklandı.

Etiketler Fábio Bilica nafaka davası nafaka cezası ceza tutuklama
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