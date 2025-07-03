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Kortlardaki gururumuz Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıktı

Kortlardaki gururumuz Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıktı
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlarda Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon'ın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Zeynep Sönmez ile dünya 55 numarası Jaqueline Cristian karşı karşıya geldi.

Tek kadınlarda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi ve 2. tura yükseldi.

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden Zeynep, organizasyonda 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

İHA

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Etiketler Zeynep Sönmez tenis tenisçi Wimbledon
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