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Ünlü tenisçi Federer kortlara veda ediyor

Ünlü tenisçi Federer kortlara veda ediyor

İsviçreli tenisçi Roger Federer, kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup’ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.

41 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl sakatlıklar ve ameliyatlarla geçti. Formda bir şekilde dönmek için çok çalıştım. Ancak vücudumun kapasitesini ve limitlerimi biliyordum. Son zamanlarda bana verdiği mesaj çok değerliydi. 41 yaşındayım. 24 yılda bin 500'den fazla maç yaptım. Tenis bana daha önce hayal ettiğimden çok daha cömert davrandı. Şimdi profesyonel kariyerimin sonlanması gerektiğinin farkındayım. ALondra'daki ATP turnuvası Laver Cup benim son turnuvam olacak. Gelecekte yine tenis oynayacağım ancak bu kesinlikle Grand Slam'ler veya turnuvalar olmayacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler roger federer kort
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