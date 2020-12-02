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  3. 02 Aralık 2020 18:01

TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
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Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

DHA

nihat özdemir , Perihan Mağden , tff
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