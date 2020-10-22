TFF: ''İki hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki hakemin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada "Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır" denildi.

TFF'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."