UEFA Europa League Finali Saran Medya aracılığıyla tüm dünyada izlenecek

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, iki büyük İngiliz devi son hazırlıklarını yapıyor. Avrupa Ligi 2018-19 finali bu yıl, ilk kez bir Türk firması olan HD Protek’in canlı yayın araçları ile dünyaya aktarılacak. İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal’in kupayı müzelerine götürebilmek için kıyasıya mücadele edeceği bu karşılaşmayı, HD Protek UHD (4K) ve HD formatlarında tüm dünyaya servis edecek. Örümcek kamera, ultra slow motion gibi özel kamera sistemleri kullanılacağı bu dev mücadelede, toplam 36 kamera kullanılacak. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek için, pek çok iş ortağını çatısı altında toplayarak çalışma yürüten HD Protek daha öncede, Türkiye’de yapılan, 2013 FIFA 20 Yaş Altı (U20) Dünya Kupası Finalleri’nin de canlı yayınını gerçekleştirmişti.

Uluslararası bir finalde ilk kez VAR sisteminin kullanılacağı, heyecan ve adrenalinin doruklarda yaşanılacağı bu özel karşılaşma için kendi yayınlarını yapmak üzere dünyanın dört bir yanından yayıncı kuruluşlar şu an Bakü’de maçın başlamasını bekliyor.

HD Protek Hakkında

HD Protek, HD (High Definition – Yüksek Çözünürlük) teknolojisini kullanarak, canlı yayın ve prodüksiyon alanında hizmet veren bir Saran Medya markasıdır. 2008 yılında kurulmuş olan HD Protek, ülkemizde Canlı Yayın prodüksiyonları alanında lider konumdadır.

16 kameralı HD canlı yayın aracını üreterek ülkemizde bir ilke imza atan HD Protek, ulusal ve uluslararası alandaki birçok platform ve organizasyonda Mediapro, Eurosport, EBU, NEP gibi dünya devleriyle işbirliği yapmaktadır. Ülkemizde yapılan, FIFA’nın Dünya Kupası’ndan sonra en büyük organizasyonu olan U-20 World Cup canlı yayın çekimleri için HD Protek tercih edilmiştir.

Ayrıca bu yıl gerçekleşen Bulgaristan Volleyball Nations League, Özbekistan Asya Yolu Bisiklet Şampiyonası çekimlerini de gerçekleştirmişlerdir.