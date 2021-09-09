Eda Erdem Dündar, Rüya Takım'a seçildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar, en iyi orta oyuncu olarak Rüya Takımı’na seçildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.

En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis’i geride bırakarak oyların yüzde 54,6’sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Milliler, üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.