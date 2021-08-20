Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi ve 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun oynayan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrılarak 2'de 2 yaptı.
SET: Türkiye 25-14 Ukrayna
SET: Türkiye 25-19 Ukrayna
SET: Türkiye 26-24 Ukrayna
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti.
MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol