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Filenin Sultanları, son Olimpiyat şampiyonunu devirdi

Filenin Sultanları, son Olimpiyat şampiyonunu devirdi

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.

Etiketler filenin sultanları çin olimpiyat
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