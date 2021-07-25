Filenin Sultanları, son Olimpiyat şampiyonunu devirdi
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.
Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.
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