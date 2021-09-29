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İşitme engelli kadın voleybol takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

İşitme engelli kadın voleybol takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Kadın Milli Takımı, Çekya'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Kadın sporcularımız, milli forma ile uluslararası arenada yeni başarılar sergilemeye devam ediyor. İşitme engelli kadın milli voleybolcular, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde.

ÇEKYA'YA SET VERMEDİK

İşitme Engelliler Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kadın Milli Takımı, İtalya'nın Chianciano Terme ve Chiusi kasabalarında düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Çekya'yı 25-21, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finalist oldu.

YARI FİNAL MAÇI PERŞEMBE GÜNÜ

Kadın Milli Takımı, yarı final maçını 30 Eylül Perşembe günü oynayacak.

Erkek Milli Takımı ise çeyrek final müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi. Milliler, 30 Eylül Perşembe günü Polonya ile beşincilik maçı yapacak.

Etiketler İşitme engelli kadın voleybol takımı
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