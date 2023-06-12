14 yaşında bir dahi... Elon Musk mühendis olarak işe aldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, 14 yaşındaki Kairan Quazi'yi yazılım mühendisi olarak işe aldı.

SpaceX'in işe aldığı en son kişi, "teknik açıdan zorlu" ve "eğlenceli" mülakat sürecini geçen bir yazılım mühendisi. Kairan Quazi'yi farklı kılan ise henüz 14 yaşında olması. Quazi, Linkedln'nden paylaştığı mesajda "Starlink mühendislik ekibinde bir yazılım mühendisi olarak gezegendeki en havalı şirkete katılacağım. Yaşımı olgunluk ve yetenek için keyfi ve modası geçmiş bir ölçüt olarak kullanmayan nadir şirketlerden biri" dedi.



Chip'in de aktardığı gibi ABD basınına göre IQ seviyesi dünya nüfusunun yüzde 99,9'undan daha yüksek ama aynı zamanda EQ (duygusal zeka) açısından da üst sıralarda yer alıyor

Insider'ın haberine göre bu gelişme Santa Clara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmasından kısa bir süre önce yaşandı ve Quazi, bunu yapan en genç kişi oldu. Habere göre Quazi, Washington'da SpaceX'te çalışmaya başlamak üzere annesiyle birlikte Pleasanton California'dan taşınmayı planlıyor.

Quazi'nin yolculuğu iki yaşında, tam cümlelerle konuşabildiği zaman başlamış. Habere göre 9 yaşındayken ailesi okul ödevlerinin onun için yeterince zorlu olmadığını fark etti. IQ testlerinde çok yüksek skorlar alıyordu. LinkedIn profiline göre, geçen yıl siber istihbarat firması Blackbird.AI'da makine öğrenimi stajyeri olarak dört ay geçirdi. Quazi ABC7 News'e "Sanırım çocukluğumu kaçırdığıma dair geleneksel bir düşünce var ama bu doğru değil" diyor.