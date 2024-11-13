Apple'a süre verildi: Çok ağır yaptırımlar geliyor

Avrupa Birliği, Apple’a "coğrafi engelleme uygulaması" konusunda ağır yaptırımlar için son bir ay süre tanıdı.

AB Komisyonu ve üye ülke otoritelerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, Apple Medya Hizmetleri'nin Avrupa'da yasaklanmış coğrafi engelleme uygulaması konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

AB, kullanıcıların AB sınırları içinde, ikametgâh veya vatandaşlık gibi ayrımlara maruz kalmadan eşit şartlarda hizmet alabilmesi için kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını istiyor.

Açıklamada, Apple hizmetlerinde, çevrim içi erişim, ödeme yöntemleri ve indirmede Avrupa tüketicilerine ikamet yerlerine göre hukuka aykırı bir şekilde ayrımcılık yapan çeşitli sınırlamalar tespit edildiğine işaret edildi.

Apple'dan App Store, Apple Arcade, Müzik, iTunes Store, Kitaplar ve Podcast uygulamalarını AB'nin coğrafi engelleme karşıtı kurallarıyla uyumlu hale getirmesi istendiğine dikkat çekildi.

AB kuralları kapsamında, müşterilere farklı bir üye ülkeden mal ve hizmet satın almak istediklerinde uyruk, ikametgah veya kuruluş yeri temelinde haksız ayrımcılık yapılamayacağı hatırlatılan açıklamada, Apple'ın tespit edilen sorunlu coğrafi engelleme uygulamalarını düzeltmeye yönelik taahhütleri bir ay içinde sunması gerektiği, bu düzenlemeyi yapmadığı takdirde yaptırım uygulanma ihtimalinin söz konusu olabileceği kaydedildi.