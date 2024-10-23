  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Apple'dan sürpriz hamle: App Store'a kardeş geliyor

Apple'dan sürpriz hamle: App Store'a kardeş geliyor

Apple'dan sürpriz hamle: App Store'a kardeş geliyor
Güncelleme:

Teknoloji devi Apple, oyunseverler için yeni bir mağazayı kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu platform, Game Center ve Apple Arcade ile entegre çalışacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, sürpriz bir hamle ile App Store’a yeni bir kardeş getirmeye hazırlanıyor. iOS 18’in piyasaya sürülmesinden sadece bir ay sonra duyurulan bu gelişme, oyunseverlere özel bir dijital mağaza sunmayı hedefliyor.

2008 yılından beri hizmet veren App Store, çok yakında yalnızca oyunlara odaklanan yeni bir mağazayla güçlenecek. Bu platform, mevcut Game Center ve App Store'un oyun odaklı özelliklerini tek bir çatı altında toplayacak. Apple’ın yeni oyun mağazası, kullanıcıların Game Center profilleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak, oyun kütüphanelerini yönetmelerine, arkadaşlarının aktivitelerini takip etmelerine ve özel oyun etkinliklerine katılmalarına imkan tanıyacak.

Apple'a yakın kaynaklar, bu platformun iOS üzerinde çalışan bir Steam uyarlaması olabileceğini belirtiyor. Şirket, oyuncular arasındaki iletişimi FaceTime ve iMessage entegrasyonlarıyla güçlendirmeyi, ayrıca App Clips teknolojisiyle mini oyun deneyimleri sunmayı planlıyor. “Şimdi Oyna” sekmesiyle, kullanıcılar bazı oyunları indirmeden deneyimleyebilecek.

APPLE ARCADE ENTEGRASYONU

Yeni oyun mağazası, aylık 6.99 dolar karşılığında (Türkiye'de 70 TL) birçok oyuna erişim sağlayan Apple Arcade servisiyle tam entegrasyon içinde çalışacak. iOS, iPadOS, macOS ve tvOS platformları arasında kesintisiz bir oyun deneyimi sunan Apple Arcade'in içerikleri, yeni mağazada ayrı bir kategoride yer alacak.

NE ZAMAN GELİYOR?

Henüz geliştirme aşamasında olan yeni oyun mağazasının çıkış tarihi netleşmedi. Platformun iOS 18’in gelecek güncellemelerinde mi yoksa iOS 19 ile mi kullanıma sunulacağı konusunda ise kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak, Apple’ın bu yeni hamlesiyle oyun dünyasında önemli bir adım atacağı kesin.

Etiketler apple app store oyun mağazası iphone
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı Türkiye'de ''asla bitmez'' denilen meslek bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Türkiye'de ''asla bitmez'' denilen meslek bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Pizza yerine kokain satıyorlarmış Pizza yerine kokain satıyorlarmış TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Bu sefer de Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı idam ipini istedi Bu sefer de Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı idam ipini istedi Nuri Şahin, Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı Nuri Şahin, Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi
Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı Emekli albaydan dikkat çeken Öcalan iddiası Emekli albaydan dikkat çeken Öcalan iddiası Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktayı işaret etti Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktayı işaret etti İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi'' Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi'' Benzin ve motorine çifte indirim sonrası çifte zam geliyor Benzin ve motorine çifte indirim sonrası çifte zam geliyor Satış işlemleriyle ortaya çıktı: İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe Satış işlemleriyle ortaya çıktı: İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe