Apple'dan sürpriz hamle: App Store'a kardeş geliyor

Teknoloji devi Apple, oyunseverler için yeni bir mağazayı kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu platform, Game Center ve Apple Arcade ile entegre çalışacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, sürpriz bir hamle ile App Store’a yeni bir kardeş getirmeye hazırlanıyor. iOS 18’in piyasaya sürülmesinden sadece bir ay sonra duyurulan bu gelişme, oyunseverlere özel bir dijital mağaza sunmayı hedefliyor.

2008 yılından beri hizmet veren App Store, çok yakında yalnızca oyunlara odaklanan yeni bir mağazayla güçlenecek. Bu platform, mevcut Game Center ve App Store'un oyun odaklı özelliklerini tek bir çatı altında toplayacak. Apple’ın yeni oyun mağazası, kullanıcıların Game Center profilleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak, oyun kütüphanelerini yönetmelerine, arkadaşlarının aktivitelerini takip etmelerine ve özel oyun etkinliklerine katılmalarına imkan tanıyacak.

Apple'a yakın kaynaklar, bu platformun iOS üzerinde çalışan bir Steam uyarlaması olabileceğini belirtiyor. Şirket, oyuncular arasındaki iletişimi FaceTime ve iMessage entegrasyonlarıyla güçlendirmeyi, ayrıca App Clips teknolojisiyle mini oyun deneyimleri sunmayı planlıyor. “Şimdi Oyna” sekmesiyle, kullanıcılar bazı oyunları indirmeden deneyimleyebilecek.

APPLE ARCADE ENTEGRASYONU

Yeni oyun mağazası, aylık 6.99 dolar karşılığında (Türkiye'de 70 TL) birçok oyuna erişim sağlayan Apple Arcade servisiyle tam entegrasyon içinde çalışacak. iOS, iPadOS, macOS ve tvOS platformları arasında kesintisiz bir oyun deneyimi sunan Apple Arcade'in içerikleri, yeni mağazada ayrı bir kategoride yer alacak.

NE ZAMAN GELİYOR?

Henüz geliştirme aşamasında olan yeni oyun mağazasının çıkış tarihi netleşmedi. Platformun iOS 18’in gelecek güncellemelerinde mi yoksa iOS 19 ile mi kullanıma sunulacağı konusunda ise kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak, Apple’ın bu yeni hamlesiyle oyun dünyasında önemli bir adım atacağı kesin.