Apple'dan yeni hizmet: Şimdi al sonra öde

Apple, dijital cüzdan hesabına sahip müşterilerinin çevrim içi satın alma işlemlerini taksitle ödemesine olanak tanıyan "Şimdi al, sonra öde" seçeneğini kullanıma sundu.

Apple, "Apple Pay Later" adlı yeni hizmetini duyurdu. Uygulama, müşterilerin satın alma işlemleri için ödemelerini altı hafta boyunca dört taksite bölmelerini ve ilk taksitin satın alma sırasında ödenmesini sağlıyor.

Apple kullanıcıları ayrıca çevrim içi veya uygulama içi satın alma işlemleri yapmak için Cüzdan uygulamasında faiz veya ücret olmadan 50 ila 1.000 ABD Doları arasında değişen bir kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Şirket açıklamasına göre, ödeme seçeneği şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belirli kullanıcılara sunuluyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde tüm uygun müşterilere sunulması planlanıyor. Apple bu özelliği ilk kez geçen yıl tanıtmıştı.

Yeni özelliğin kullanıcıların mali sağlığı düşünülerek tasarlandığını söyleyen Apple, "İnsanların mali durumlarını nasıl yönettikleri söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir yaklaşım yok. Pek çok kişi esnek ödeme seçenekleri arıyor, bu nedenle kullanıcılarımıza Apple Pay Later'ı sunmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Apple kullanıcıları, Cüzdan uygulamasında yaklaşan kredi ödemelerini takip edebilecek ve yönetebilecek. Şirket açıklamasına göre, herhangi bir kredi başvurusu, krediyi etkilemeden uygulamada da yapılabilecek.

Apple'ın Daha Sonra Öde seçeneği, Mastercard Taksit programı aracılığıyla etkinleştiriliyor.