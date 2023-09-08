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Artık ''Tweet'' atamayacaksınız! Çünkü Elon Musk böyle istedi

Artık ''Tweet'' atamayacaksınız! Çünkü Elon Musk böyle istedi
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Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun adını X olarak değiştiren Elon Musk şimdi de Tweet sözcüğünü ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Adı X olarak değiştirilen platform, yeni hizmet şartlarında “tweet” sözcüğüne yer vermeyerek, bunun yerine gönderi, paylaşım sözcüklerini kullanarak bir döneme son veriyor.

Tüm dünyada sosyal medya kullanıcıları tarafından benimsenen “tweet” sözcüğünün sonunu getirmek için X’in yeni hizmet şartlarında, tweet’lerden artık gönderi, retweet’lerden ise yeniden paylaşım diye bahsetmesi dikkat çekti.

 Yeni hizmet şartlarında Twitter sözcüğü de neredeyse tamamen kaldırılırken, X’e yer veriliyor. Bu hamleyle Musk’ın liderliğindeki platformun, Twitter’ı tamamen unutturmaya çalıştığı düşünülüyor.

Etiketler twitter x tweet elon musk
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