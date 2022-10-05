Bilim insanlarından şaşırtan keşif: ''Dünyanın içinde bir okyanus var''

Dünya yüzeyinin yaklaşık 600 kilometre altında oluşan bir elmas, gezegenin iç yapısı hakkında şaşırtıcı bilgiler verdi.

Uluslararası bir araştırma ekibinin elde ettiği bilgiler, gezegenin derinliklerinde gizemli bir "okyanusa" işaret ediyor.

Purdue Üniversitesi'nden Fizikçi Tingting Gu liderliğindeki ekip, Botsvana'daki Karowe madeninde çıkarılan elmas üzerinde çalıştı.

İlk olarak elmasın gezegen çekirdeğine yakın bir bölge olan alt mantoda oluştuğu, daha sonra üst mantoya ilerlediği ve nihayetinde yüzeye geçiş bölgesine ulaştığı tespit edildi.

Elmastaki minerallerin, taşın "suya doygun bir ortamda" oluştuğunu göstermesi ise araştırmacıları şaşırttı.

Analiz edilen elmas, yalnızca mantoda yüksek basınç ve sıcaklık seviyeleri altında oluşan ama suyu iyi tutabilen ringwoodit elementinin yaygın olduğu bir bölgeden gelmişti.

Hakemli bilimsel dergi Nature Geoscience'da yayımlanan bulgular, sulu bir ortamın en azından geçiş bölgesine ve alt mantoya kadar uzandığı" anlamına geliyor.

"Bu çalışmadaki elmas çok benzersiz bir tür" diyen Gu, şu açıklamalarda bulundu:

Muhtemelen mantoda uzun süredir bekliyordu ve derin bölgeden gelmişti.

Derinliklerdeki su rezervuarının muhtemelen su ve erimiş kayalardan oluşan bir bulamaç olduğu düşünülüyor. Bu bulamaç tabakasının akıl almaz derecede geniş olabileceği de tahminler arasında.

Araştırma ekibine göre yalnızca geçiş bölgesi, Dünya'nın tüm okyanuslarındaki toplam miktarın 6 katına kadar su içeriyor olabilir.

Araştırma, Dünya'nın su döngüsüne ve bunun 4,5 milyar yılda bugünkü okyanuslara nasıl evrildiğine dair önemli ipuçları veriyor.

Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Frank Brenker, "Bu çalışmada geçiş bölgesinin kuru bir sünger olmadığını, hatta önemli miktarda su içerdiğini gösterdik" dedi:

"Bu aynı zamanda bizi Jules Verne'ün Dünya'nın içinde bir okyanus olduğu fikrine bir adım daha yaklaştırıyor."

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