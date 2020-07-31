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  4. 31 Temmuz 2020 14:54

NASA, Mars'taki kraterin ikizini Türkiye'de buldu: Salda Gölü

NASA, Burdur'da bulunan Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu belirtti.

NASA, Mars'taki kraterin ikizini Türkiye'de buldu: Salda Gölü
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance Mars'a gönderilmeden önce projede görev alan bazı araştırmacıların hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığını açıkladı. 

Twitter hesabından, Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin yan yana fotoğraflarını paylaşan NASA, bu iki oluşumun coğrafi açıdan benzerlikler taşıdığını belirtti.

Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Kızıl Gezegen’de mikrobiyal (antik) yaşam belirtilerini araştıracak olan Perseverance, ayrıca Mars’ın iklimini ve jeolojisini de inceleyecek.
 
 
 

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NASA , Salda Gölü , Mars , Perseverance , Jezero Krateri
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