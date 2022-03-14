Bitcoin ve kripto paralar için çok kritik gelişme: Listelenmesi yasaklanacak!

AB Parlamentosu, Bitcoin ve Ethereum'u yasaklamayı kolaylaştırabilecek düzenleyici çerçeveyi oylayacak. Eğer yasa kabul edilirse AB, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamayan herhangi bir kripto varlığın listelenmesini yasaklayabilecek.

Avrupa Birliği Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, Bitcoin ve Ethereum gibi önemli kripto para birimlerinin pratikte yasaklanmasına yol açabilecek yeni bir kripto varlık düzenleyici çerçevesini bugün oylayacak.

MiCa adlı yasanın son taslağına göre, AB'de ihraç edilen ve/veya ticareti yapılan kripto varlıklar minimum çevresel sürdürülebilirlik standartlarına konu olacaklar ve bu gerekliliklere uyumu sağlamak için aşamalı bir dağıtım planı oluşturacak ve sürdürecekler.

Sektör temsilcileri, asgari sürdürülebilirliğe ve kullanıma sunma gereksinimlerine yapılan atıfın, Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinin kullanımını frenlemek veya yasaklamak için yapılan son dakika değişiklikleri gibi göründüğü ifade ediyorlar.