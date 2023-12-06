Çinliler yaptı! İşte dünyanın en güçlü insansı robotu

Çinli şirket Unitree, yapay zeka destekli yeni robotunu tanıttı. Şirket, H1 adlı robotu ''Dünyanın en güçlü robotu'' olarak nitelendirdi.

Çin merkezli robotik sistemler firması Unitree, dört ayaklı robot teknolojisinin önde gelen firmalarından olarak tanımlanıyor. 2017 2017 yılında kurulan şirket Go2 adlı dört ayaklı robotunun son versiyonunu çıkardı. H1 adlı robot Unitree'nin web sitesinde "dünyanın en güçlü genel amaçlı insansı robotu" olarak tanıtıldı. H1, ileri düzeyde hız, güç, manevra kabiliyeti ve esneklik sunan güç aktarma organlarına sahip.

H1, yaklaşık 1.80 m yüksekliğe, 47kg ağırlığa ve yüksek torklu bir eklem motoru ve dişli takımı ile donatılmış. Robot'un 3D LiDAR sensörü ve derinlik kamerası bulunuyor. Bacakları 5 serbestlik derecesi (DOF) sunarken, kolları 4 DOF özelliğine sahip.

Unitree, H1 robotunu 3,4 mil/saat (5,6 km/saat) hızında yürüyebilen ve karmaşık ortamlarda otonom olarak hareket edebilen bir robot olarak tanımlanıyor. Robot, aynı zamanda yapay zeka özelliklerine de sahip olduğu açıklandı.

Interesting Engineering'in haberine göre robot, denetim sektörleriyle yapay zeka kullanarak çoklu operasyonlarda etkili sonuçlar elde edebiliyor.

H1 robotunun resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2024'ün ilk çeyreğinde teslimatlara başlanması planlandığı belirtildi. Fiyat olarak ise tahminlere göre 150 bin dolar (mevcut kur ile 4 milyon 341 bin 810 TL) olması bekleniyor.