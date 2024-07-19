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Dünya çapında ''sistem'' arızası: Tüm işlemler durma noktasına geldi

Dünya çapında ''sistem'' arızası: Tüm işlemler durma noktasına geldi
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Dünya genelinde internet sistemlerinde arıza yaşanıyor. Microsoft'un sistemin yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

Havacılık ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere birçok şirket bu durumdan olumsuz etkilendi.

ÜLKELER SON DURUMU BİLDİRDİ

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı.

Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.

Küresel bir teknoloji kesintisi, İspanyol havaalanları, bir Türk havayolu şirketi ve Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiliyordu.

Avusturalya'nın başkenti Sdney'in havalı̇manı sözcüsü, "Uçuşlar gelı̇yor ve gı̇dı̇yor ancak akşam boyunca bazı gecı̇kmeler olabı̇lı̇r" ded.

İngı̇ltere'nı̇n sağlık rezervasyon sı̇stemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkı̇lı̇lerı̇ne göre şu an "çevrımdışı."

Alman Borsası ise ı̇şlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı: "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

THY BASIN MÜŞAVİRİ ÜSTÜN: SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ AKSİYONLAR ALINIYOR

Türk Hava Yolları da yaşanan arızadan etkilenen şirketler arasında yer aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, “Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığını anlatan Üstün, “Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz” ifadelerini kullandı.

THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durduTHY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durduGüncel

 

Etiketler sistem arızası internet şirket kesinti
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