Dünyada bir ilk: Yapay zeka güzellik yarışması düzenlenecek

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen yapay zeka güzellik yarışmasında, yapay zeka ile üretilen 3 modele yaklaşık 650 bin TL ödül verilecek.

Yapay zekanın gelişmesiyle beraberinde birçok alanda yenilikler hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu sefer dünyada ilk kez gerçekleşen ve yapay zeka ile üretilen karakterler güzellikleri için yarışacak. Dünya Yapay Zeka Oluşturucuları Ödülleri (WAICA), yapay zeka platformu Fanvue ile iş birliği yaparak dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasını düzenledi. Yapay zeka tarafından oluşturulan birçok kadın model, "Miss AI" unvanını almak için birbirleriyle yarışacak.

Yarışmacılar, duruşları ve güzellikleriyle "Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için tek bir hayalin olsaydı bu ne olurdu?" gibi sorulara verdikleri yanıtların yanı sıra alt yapılarına ve takipçi sayılarına göre de sıralanacak.

Yapay zeka modelleri oluşturanların yeteneklerine göre öne çıkacak olan modeller değerlendirilmeye alınırken, yapay zeka araçlarının kullanma biçimi ile gözler, eller ve arka planlar gibi görsel ayrıntılar puan kazandıracak. Yarışmacıların sosyal medyadaki etkileri de göz önünde bulundurulacak.

Yarışmadan birinci olarak çıkan yapay zeka modelinin oluşturucusu 5 bin dolar nakit ödül, 3 bin dolar değerinde eğitim programına erişim hakkı kazanacak ve 5 bin ABD dolarının (162.573,30 TL) üzerinde marka tanıtım desteği alacak.

İkinci olan yarışmacı 500 dolar (16.257,33 TL), değerindeki eğitime erişim hakkı kazanacak, Fanvue'den 2 bin dolarlık (65.029,32 TL) promosyon paketi alacak ve 2 bin dolar değerinde marka tanıtım desteği kazanacak.

Üçüncü olan yarışmacı ise 500 dolar (16.257,33 TL), değerinde ücretsiz danışmanlık, Fanvue platformunda 500 dolarlık promosyon paketi ve bin dolarlık (32.515,58 TL) marka tanıtım desteği almaya hak kazanacak.

Fanvue kurucu ortağı Will Monanage yaptığı açıklamada ise güzellik yarışmasının yapay zekanın Oscar'ı olmayı hedeflediğini ifade etti.

AA