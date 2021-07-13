E devlette tek tıkla soyağacı dönemi başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başlatılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başlatılacağını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, ''Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı... Kütüphanenize yeni hediyemiz...'' ifadelerini kullandı.
Soylu'nun paylaşımı şöyle:
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