E-Devlet'te yeni dönem! Artık ulaşılabilecek
E-Devlet'te vatandaşlar artık bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine ulaşabilecek.
E-Devlet'te yeni dönem başlıyor. E-Devlet'ten yapılan açıklamada, "Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz." dedi.
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