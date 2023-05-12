Elon Musk Twitter CEO'luğunu bıraktı
Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın CEO'luk görevini bıraktığını duyurdu.
Elon Musk, Twitter hesabından CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı.
Musk, hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak" ifadesini kullandı.
Musk, CEO'luğun ardından kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti.
Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.
Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023
My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.
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