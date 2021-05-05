Elon Musk'tan heyecanlandıran açıklama

Elon Musk, internet üzerinden internet sağlama projesi Starlink için 500 bin ön kayıt alındığını açıkladı.

Elon Musk, SpaceX'in uzaydan internet sağlama projesi Starlink için 500 binden fazla ön kayıt alındığını söyledi.

CNBC muhabirinin "SpaceX 500 bin ön kayıt aldı ancak 99 dolarlık depozito tamamen iade edilebilir ve hizmet garantisi yok" ifadelerini yanıtlayan Musk, "Tek sınırlama, kentsel alanlarda yüksek kullanıcı yoğunluğu. Büyük olasılıkla ilk 500 binin tamamı hizmet alacak. Birkaç milyon kullanıcı aralığına girdiğimizde ise daha zorlaşacak" dedi.

Öte yandan SpaceX, Starlink'in hizmet lansmanı için henüz bir tarih belirlemedi. Şirketin, yörüngeye toplamda 12 bin uydu yerleştirmeyi planlıyor. Projenin toplam maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Uzay için roket inşa etmek ve göndermek mali açıdan zor bir iş olsa da, dünyanın en zengin iki ismi, Amazon kurucusu Jeff Bezos ile Elon Musk, bu pazarda ilerlemek için milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) ise geçen ay 'bir dizi güvenlik koşuluyla birlikte' SpaceX'in bazı Starlink uydularını planlanandan daha düşük yörüngede yerleştirme planını onaylamıştı.