Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı

SpaceX'in kurucusu ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, adını X olarak değiştirdiği Twitter'a getireceği yeni özelliğin testini kendisi yaptı.

Twitter'da yaptığı değişikliklerle gündemde sıkça yer bulan Elon Musk, yeni bir özellik için kolları sıvadı. Twitter yeni adıyla X'te artık kullanıcılar canlı yayın yapabilecek. Elon Musk ilk denemeyi gerçekleştirdi ve canlı yayını X üzerinden yayınladı. Canlı video olarak adlandırılan yeni özelliği Musk, "Canlı video artık oldukça iyi çalışıyor. Yayınladığınızda kamera gibi görünen düğmeye dokunmanız yeterli." diyerek duyurdu.