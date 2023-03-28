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Elon Musk'tan yine Twitter'da isyan ettirecek karar

Elon Musk'tan yine Twitter'da isyan ettirecek karar
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Twitter'ı geçen sene satın alan Elon Musk "parayı veren düdüğü çalar" stratejisinin kapsamını genişletiyor. Twitter kullanıcıları son kararı hiç ama hiç beğenmeyecek...

Elon Musk, 15 Nisan'dan tarihinden itibaren Twitter anketlerinde sadece doğrulanmış hesapların oy kullanabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz sene Musk, Twitter'ın politikayla ilgili anketlerde oylamayı ödeme gerçekleştiren Twitter Blue aboneleri ile sınırlayacağını açıklamıştı.

Elon Musk ve Twitter gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Musk, pazartesi günü yaptığı açıklamada, 15 Nisan'dan itibaren yapılacak anketlerde yalnızca doğrulanmış Twitter hesaplarının oy kullanabileceklerini açıklamıştı.

Musk bununla brilikte, Twitter'daki hesaplardan gelen tweet akışını görüntüleyen Twitter'ın 'sizin için' önerilerinde, yalnızca doğrulanmış hesapların yer alacağını söyledi.

Twitter, Reuters'in yorum talebine cevap vermedi.

Geçtiğimiz yıl Musk, Twitter'ın politikayla ilgili anketlerde oylamayı ödeme yapan Twitter Blue aboneleriyle sınırlayacağını söylemişti.

 

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