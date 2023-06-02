Getir, N11'in tüm hisselerini satın aldı

Getir'in kurucusu Nazım Salur, e-ticaret platformu n11’in hisselerini tamamını satın aldı.

n11'in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı.

Gelişmeyi Getir'in kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Salur, konuyla ilgili paylaşımında şunları kaydetti:

"Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık.

n11'i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni bir n11 yakında!"