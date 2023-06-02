  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Getir, N11'in tüm hisselerini satın aldı

Getir, N11'in tüm hisselerini satın aldı

Getir, N11'in tüm hisselerini satın aldı
Güncelleme:

Getir'in kurucusu Nazım Salur, e-ticaret platformu n11’in hisselerini tamamını satın aldı.

n11'in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı.

Gelişmeyi Getir'in kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Salur, konuyla ilgili paylaşımında şunları kaydetti:

"Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık.

n11'i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni bir n11 yakında!"

Etiketler getir n11 n11 kurucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 eşi olduğu iddia edilen Milletvekili Ali Yüksel'den açıklama
''Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı''
Sosyal medyada ölümcül akım: Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti
Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı
Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği rakam belli oldu
Valilikten Suriyeli bir Türk'ü öldürdü iddiası için ilk açıklama
Fahiş kiralarla mücadele için işte masadaki 3 alternatif
Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar
Yeni kabineye 1 kala Dolar'dan bir rekor daha