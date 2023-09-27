Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor

İnternet devi Google, 2018 yılında kullanıcılara sunduğu Google Podcast uygulamasını kapatacağını açıkladı.

Google, podcast dinleme deneyimini daha merkezi hale getirmek amacıyla Google Podcast uygulamasını kapatma kararı aldı. Bu değişiklik, Google'ın podcast içeriklerini YouTube Music'e entegre etme planının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Google Podcast, ilk olarak 2018 yılında Android kullanıcıları için sunulmuş ve daha sonra 2020'de web ve iOS platformlarına genişletilmişti.

Google, podcast dinleme deneyimini YouTube Music'e taşıyarak podcast içeriğini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı hedefliyor. ABD'de, YouTube Music kullanıcıları ücretsiz bir üyelikle podcast'leri dinleyebilir ve izleyebilirler. Bu platformda podcast'ler arka planda çalabilir, çevrimdışı olarak indirilebilir ve akıllı hoparlörlere aktarılabilir.

Google, yaptığı açıklamada podcast dinleyicilerinin yüzde 23'ünün YouTube'u podcast dinleme platformu olarak kullandığını, Google Podcast'i tercih edenlerin ise yalnızca yüzde 4 olduğunu belirtti. Google, bu değişikliğin Google Podcast kullanıcıları için sorunsuz bir geçişle gerçekleşeceğini vurguladı.