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  3. 29 Ekim 2020 10:58

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel Doodle

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Doodle (tema) tasarladı.

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel Doodle
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Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Doodle (tema) tasarladı.

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılı için ana sayfasını Türkiye Büyük Millet Meclisi görseliyle değiştirdi.

Arama motorunun sayfasını tıklayan kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bilgilere erişebiliyor.

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