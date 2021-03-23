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Google'dan Android'teki ''çökmeler için'' beklenen açıklama geldi

Dünya çapında birçok Android telefonda dün geceden beri çok sayıda uygulama çöküyor. Google sorunu tespit etmeye çalıştığını açıklarken, çökmenin Android System Webview adlı uygulamadan kaynaklandığı anlaşıldı.

Dünya çapında Android telefon kullanan birçok kişi dün geceden beri uygulamaların çökme sorunu yaşıyor. Telefonlar birçok uygulama için 'Sürekli olarak duruyor' hatası veriyor.

Bu hata bazı telefonlarda, açık olmayan uygulamalar için bile ekranda beliriyor. Sorunun Daha çok Samsung marka telefonlarda ve son alınan güncelleme sonrasında yaşandığı belirtiliyor.

Sorun, Android System Webview uygulamasından kaynaklanıyor. Android System Webview, Android telefonların içinde gelen ve uygulamaların internet içeriğini gösterebilmek için kullandığı bir yazılım.

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Kesin çözüm için Google'dan yeni bir güncelleme gelmesi bekleniyor ama bu sırada birçok kullanıcı, Android System Webview uygulamasını telefonlarından kaldırarak sorunu çözmüş durumda.

Telefonunuzda Ayarlar-Uygulamalar-Android System Webview-Güncellemeleri kaldır işlemini yaparak şu an için uygulama çökmesini engelleyebilirsiniz. Güncellemeleri kaldır seçeneği, bazı telefonlarda ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya basınca çıkıyor.

Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız da tavsiye ediliyor.

Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, güncelemeleri kaldırırken Android System WebView uygulamasını kapatmamanız. Android System WebView'ü kapatmak, başka uygulamalar için sorun çıkarabiliyor.

Android 10 sürümünün altındaki telefonlarda ise bu işlemin işe yaramayabileceği belirtiliyor. Bu durumda Chrome'un aldığı güncellemelerin kaldırılması öneriliyor.

GOOGLE'IN AÇIKLAMASI

Google yönetimi sorunun kaynağının tespit edilmeye çalıştığını açıkladı. Google sözcüsü, "WebView'ün Android'de bazı uygulamaların çökmesine sebep olmasının farkındayız" derken, sorunun çapının anlaşılmaya çalışıldığını ve bir yama hazırlanmakta olduğunu açıkladı. 

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