Google'dan baklava sürprizi

İnternet devi Google, Android 16 versiyonuna baklava ismini verecek.

Google, Android sürümlerine tatlı kod adları veriyordu ancak Android 10'un piyasaya sürülmesiyle bu gelenekten uzaklaştı ve gelecekteki tüm sürümler için yalnızca sürüm numarası kullanmaya karar verdi. Sonuç olarak, Android 16, resmi olarak kullanılan bir tatlı kod adı olmadan basitçe "Android 16" olarak bilinecek.

Android Authority'nin aktardığına göre Android 16'nın kod adının Baklava olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Görüş aldıkları bir kaynağa göre, Baklava gerçekten de Android 16'nın tatlı adı olarak belirlendi. Android 16 kod adının "W" harfiyle başlayan bir tatlıya atıfta bulunması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmeyecek gibi duruyor.

Google, Android 15 için Vanilla Ice Cream yani Vanilyalı Dondurma adlandırmasını tercih etmişti.

Google henüz Android 16'nın çıkış zaman çizelgesini duyurmadı. Ancak platformun çıkış geçmişine bakılırsa 2025'in 4. çeyreğinde çıkması bekleniyor.



Referans olması açısından, Android 15 için ilk Geliştirici Önizlemesi Şubat 2024'te yayınlandı. Android 15 Beta 1, Nisan 2024'te yayınlandı ve kararlı Android 15 güncellemesinin Ekim 2024'te yayınlanması bekleniyor. Android 15'in kaynak kodu Eylül 2024'te yayınlandı.



Ancak, Google'ın Android 16'yı normalden çok daha erken piyasaya sürebileceğini öne süren kanıtlar var . AOSP'deki kod, 2025'in 2. çeyreği kadar erken bir tarihte, yani o yılın Nisan, Mayıs veya Haziran aylarında bir şey görebileceğimizi öne sürüyor. Açıkçası, bu Google'ın niyeti olabilir, ancak bunu gerçekten başarabilecek mi, zaman gösterecek.