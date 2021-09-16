  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Google'dan okyanusta 3 ülkeyi birbirine bağladı

Google'dan okyanusta 3 ülkeyi birbirine bağladı

Google'dan okyanusta 3 ülkeyi birbirine bağladı

Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlamak için Atlas Okyanusu'nun altından binlerce kilometre uzunluğunda fiber optik internet kablosu döşedi.

Teknoloji devi Google, yeni okyanus altı internet kablosu ile iki kıtayı birleştirmeye hazırlanıyor.
6 bin 250 kilometre uzunluğundaki yeni jenerasyon fiber optik kablo, saniyede 350 terabit veri aktarma kapasitesine sahip.

Gelecek yıl hizmete girecek kabloya yazılım dünyasının öncü isimlerinden Grace Hopper'ın ismi verildi.

 

Hopper, yazılımlardaki hatalar için ‘bug’ ifadesini ilk kullanan kişi olarak da tarihe geçmişti.

 

 

NTV’nin Business Insider'dan aktardığına göre, yeni kablo ile uluslararası internet veri trafiğinin daha da hızlandırılması hedefleniyor.

Şirket, bu amaçla önümüzdeki Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloları da döşeyecek.

Etiketler google okyanus kablo grace hopper subcom
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Berfu Yenenler'in eşine yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan olay olacak Binali Yıldırım iddiası
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e aldığı tektaşın fiyatı dudak uçuklattı
Yüz yüz eğitimde yeni tedbirler geliyor! Hafta sonu eğitim masada
Cumhurbaşkanlığı'nda tepki çeken ''medya ödül töreni''
İHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar devrim yaratacak projeyi anlattı: ''F-35'lerin devri bitecek''
TOGG depremi! Türkiye ''togg.com''u kullanamayacak
Kıskanılan Türkiye bu mu ?
ABD'de yaşayan Tolga Karel, hayat pahalılığına isyan etti
Space X'in tarihi uzay yolculuğu başladı