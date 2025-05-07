GTA 6'dan yeni fragmanı geldi

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto’nun (GTA) yeni oyunu GTA 6'dan ikinci fragman geldi.

Rockstar Games tarafından çıkışı ertelenen GTA VI(GTA 6) için ikinci fragman geldi.

Rockstar Games, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla, daha önce 2025 sonbaharında çıkması beklenen GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak güncellemişti.

İlk fragmanda da gördüğümüz gibi bu fragmanda da Jason ve Lucia ikilisi suça karşı güçlerini birleştiriyor. Bu fragman bölümünde hapiste olan Lucia çıkıyor ve Jason ile düzene karşı başlattıkları mücadelelerini izliyoruz.