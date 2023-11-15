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Hava tahmininde yapay zeka dönemi: Yüzde 90 doğru sonuç veriyor

Hava tahmininde yapay zeka dönemi: Yüzde 90 doğru sonuç veriyor
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Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'in geliştirdiği GraphCast adlı model, hava tahminleriyle dikkat çekiyor.

Yapay zeka modelleri geliştirmek üzerine odaklanan DeepMind, yeni bir algoritma geliştirmeyi başardı. GraphCast adı verilen bu yeni model, 10 gün sonrasının hava durumunu çok kısa bir süre içinde tahmin edebiliyor. Bunu da yüzde 90 oranında doğru sonuçlar vererek yapıyor. 

GOOGLE'IN YENİ YAPAY ZEKA HAVA DURUMU TAHMİNİ MODELİ GELENEKSEL YÖNTEMLERDEN DAHA HIZLI
Science'ta yayınlanan makalede açıklanan yeni keşif, aslında hava tahminleri yapabilen bir yapay zeka aracı. Geleneksel hava tahmini yapan teknolojilere göre çok daha hızlı ve doğru olan GraphCast, pratikte oldukça başarılı olarak gösteriliyor.

Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'in geliştirdiği GraphCast adlı model, hava tahminleriyle dikkat çekiyor.

Yapay zeka modelini test eden araştırmacılar, ABD'de eylül ayında gerçekleşen Lee Kasırgası'na odaklandı. New York'un Long Island adasına kasırganın geleceğini 10 gün önceden tahmin eden GraphCast, o dönemki tahminlerin de ötesine geçti.

GraphCast bir diğer yandan estrem hava olaylarını da tahmin edebilecek. Aşırı sıcaklık ya da tropikal siklonları da tespit edebiliyor. Yapay zeka aracı Wired'ın da aktardığı gibi Google'ın akıllı ürünlerine entegre edilebilir.

(Kaynak)

Etiketler hava tahmini google yapay zeka
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