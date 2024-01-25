İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yerçekimsiz ortamda yemek keyfi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı 4 kişilik ekibin komutanı Michael Lopez-Alegria'nın paylaşımına 'Afiyet olsun' yorumunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı 4 kişilik ekibin komutanının paylaşımına 'Afiyet olsun' yorumunda bulundu.

Michael Lopez-Alegria, Alper Gezeravcı ile fotoğrafına "İlk Türk astronot ile International Space Station'da yemek keyfi' notunu düştü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapacağı görüşmeler belirlendi. Gezeravcı, öğrenci, akademisyen ve gazeteciler ile görüşmelerde bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 26 Ocak Cuma günü Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşecek. Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.

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Gezeravcı öğrencilerle görüşecek

Gezeravcı, öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle de görüşmelerde bulunacak. Türkiye’nin ilk astronotu, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerden ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle canlı bağlantılar aracılığıyla görüşecek. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döneceği tarihe kadar İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da kurulan planetaryumlar da açık olacak. Türkiye'nin Uzay Misyonu’nun anlatılacağı planetaryumlarda film gösterimleri de yapılacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki bilim merkezleri de ara tatil döneminde öğrenci ve gençlerin ilgi odağı olacak.