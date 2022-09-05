Instagram, Pornhub'ın hesabını askıya aldı

Sosyal medya devi Instagram, yetişkin içerik içerik sitesi Pornhub’ın Instagram hesabını kaldırdı.

Pornhub'un Instagram hesabında 13 milyondan fazla takipçisi ve 6 bin 200 paylaşımı bulunuyordu. Geçtiğimiz ay, Mastercard ve Visa, Pornhub'un reklam kolu TrafficJunky'nden reklam satın almayı engellemişti.

Variety'nin haberine göre, Pornhub hakkında çocukların cinsel istismarına dair görüntülerin dağıtımında yer alma suçlamasıyla yürütülen bir dava bulunuyor.

Pornhub, Instagram hesabında yetişkin içerikli video yada fotoğraf paylaşmamasına rağmen kullanıcıları yetişkin içerikleri özendirmekle eleştiriliyordu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Cinsel İstismar Merkezi CEO'su Dawn Hawkins, "Instagram cesurca bir adım atarak Pornhub ile çalışmayı bıraktı. Diğer şirketler de bu kararı takip etmeli" ifadelerini kullandı. Instagram'ın sahibi Meta şirketi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.