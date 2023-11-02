iPhone'unuz yavaşladı mı ? Suçlu bulundu: Apple'a telefonları yavaşlatma suçlaması

İngiltere'de 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil ettiğini söyleyen Justin Gutmann, Apple'ı 'telefonları kasten yavaşlatmak' ile suçlayarak 853 milyon sterlin tazminat istedi.

İngiltere'de yaşayan Justin Gutmann, Apple'a 'tüm iPhone kullanıcıları' adına dava açtı. Teknoloji devi Apple'ın yine telefonları yavaşlattığı iddia edildi. 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil eden davada Apple, pil sorunlarını yazılım güncellemeleri aracılığıyla gizlemek ve performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı kurmakla suçlandı. 853 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyar TL) tazminat talebinde bulunuldu.

Apple ise, davanın 'asılsız' olduğunu ve kullanıcılarına ücretsiz pil değişimi sunduğu az sayıda iPhone 6S modeli dışında iPhone'lardaki pillerin arızalı olduğu iddiasını reddetti. Daha önce şirketten yapılan açıklamada, "Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya kullanıcı deneyimini bozmak amacıyla hiçbir zaman bir şey yapmadık" denilmişti.