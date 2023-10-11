İşte böyle kandırıyorlar! Bu linklere tıklamayın

Özellikle sosyal medya üzerinden internet kullanıcılarına tuzak kuran dolandırıcıların başvurdukları yeni yöntemler için Emniyet'ten kritik bir uyarı geldi. Emniyet birimleri tuzaklı linkleri tek tek açıklandı. İşte karşınıza çıkınca tıklamamanız gereken o linkler...

HABER3COM // Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, internet kullanıcılarını sahte linklere karşı uyardı. Sosyal medya kullanıcıları arasında "stalk" olarak adlandırılan gizli takibi fırsat bilen dolandırıcılar şimdi de kullanıcıları sahte linkler, sahte internet siteleri ve sahte uygulamalarla tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, bazı internet sitelerinde veya sosyal medya platformlarında, "profilime kim baktı, gizli hesap görme, takipçi kazanma" gibi "sahte sitelere" dikkat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.

Açıklamada, "Sahte internet siteleri üzerinden sosyal medya hesap ve parola bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat vermeyin" denildi.

Peki sosyal medyada dolandırıcıların sahte linklerinden nasıl korunulur ?

Sosyal medya platformlarında sahte linklerden korunmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

1. Sosyal medya platformlarında sahte linklerden korunmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:



2. Linkleri Doğrulayın: Sosyal medya platformlarında paylaşılan linklere tıklamadan önce dikkatli bir şekilde inceleyin. Güvenilir ve tanıdık kaynaklardan geldiğinden emin olun. Ayrıca, URL'yi el ile kontrol edin ve sahte bir alan adını veya yazım hatasını tespit etmek için dikkatli olun.



3. Güncel Tarayıcı Kullanın: Tarayıcınızın güncel olduğundan emin olun. Güncel tarayıcılar, kötü amaçlı yazılımların ve sahte sitelerin tespiti için daha iyi koruma sağlayabilir.



4. Güvenlik Yazılımları Kullanın: Bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza güvenlik yazılımları yükleyin ve düzenli olarak güncelleyin. Bu yazılımlar, kötü amaçlı yazılımları ve zararlı siteleri tespit edebilir.



5. İyi Şifre Pratikleri: Sosyal medya hesaplarınız için güçlü ve benzersiz şifreler kullanın. Ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirerek hesap güvenliğinizi artırabilirsiniz.



6. Güvendiğiniz Kaynaklardan Bilgi Alın: Haberler, indirmeler veya kampanyalar hakkında bilgi alırken güvendiğiniz kaynakları tercih edin. Resmi web siteleri veya uygulamaları kullanın.



7. E-posta ve Mesaj İçeriğini Doğrulayın: E-postalar, özellikle kimden geldiğinden emin olmadığınız e-postalar, kötü amaçlı bağlantıları içerebilir. E-posta eklerini ve bağlantıları tıklamadan önce içeriği dikkatlice inceleyin.



8. Özel Bilgileri Paylaşmayın: Kişisel veya finansal bilgilerinizi sosyal medya veya mesajlaşma platformları üzerinden paylaşmaktan kaçının. Kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı dikkatli olun.



9. İyi bir Eğitim Alın: Kötü niyetli bağlantıları tanıma ve kötü amaçlı yazılımları önleme konusunda eğitim almak faydalı olabilir. Sosyal medya platformlarının güvenlik önerilerini takip edin ve kullanıcıların güvenlik konularında eğitim almalarına yardımcı olabilecek kaynaklara başvurun.



10. Raporlama ve Engelleme: Şüpheli hesapları veya içerikleri sosyal medya platformlarına bildirin ve gerektiğinde bu hesapları engelleyin.



11. Dikkatli Olun: Sosyal medyada dikkatli ve şüpheci olun. Her zaman bilinmeyen kaynaklardan gelen linklere, indirmelere veya isteklere karşı dikkatli olun.



12. Sosyal medyada sahte linklerden korunmak için bu önlemleri takip ederek kişisel güvenliğinizi artırabilirsiniz. Ayrıca, platformların kendi güvenlik önerilerini ve güncellemelerini takip etmeyi unutmayın.