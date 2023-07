Logo ve ismi değiştirmişti: Twitter'ın yeni logosu çalıntı mı?

Twitter'ın yeni logosu olan kesişen iki çizginin temsili, Elon Musk için için X harfi muhtemelen ticari marka oluşturması en zor harflerden biri. Ancak sansasyonel milyarder onu seçti. Fakat bir sorun var. Bu logonun benzerleri başka yerlerde daha önce çok kez kullanıldı.

Bir ticari marka avukatı ve Catalytic Law'un kurucusu Rachael Dickson, platformda "Tek gerçek öğesi 'X' olan markalar için ticari marka sicilinde zaten 984 tescil var." dedi.

Dickson, "Birden fazla şirketin tek harfli ticari markalara sahip olması ve kullanması mümkündür" diye ekledi.

Fakat bunlardan bazıları oldukça ünlü ve hayatımızın içindeki markalar.

Xbox Series X logo vs. Twitter's new X logo. Who did it better? pic.twitter.com/AvFPwfZiRw