Logo ve ismi değiştirmişti: Twitter'ın yeni logosu çalıntı mı?

Sürekli Twitter'a yaptığı güncellemeler ile gündeme gelen Elon Musk son olarak Twitter'ın logosunu değiştirmişti. Yeni logoyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Twitter'ın yeni logosu olan kesişen iki çizginin temsili, Elon Musk için için X harfi muhtemelen ticari marka oluşturması en zor harflerden biri. Ancak sansasyonel milyarder onu seçti. Fakat bir sorun var. Bu logonun benzerleri başka yerlerde daha önce çok kez kullanıldı.

Bir ticari marka avukatı ve Catalytic Law'un kurucusu Rachael Dickson, platformda "Tek gerçek öğesi 'X' olan markalar için ticari marka sicilinde zaten 984 tescil var." dedi.

Dickson, "Birden fazla şirketin tek harfli ticari markalara sahip olması ve kullanması mümkündür" diye ekledi.

Fakat bunlardan bazıları oldukça ünlü ve hayatımızın içindeki markalar.

Xbox Series X logo vs. Twitter's new X logo. Who did it better? pic.twitter.com/AvFPwfZiRw — Tom Warren (@tomwarren) July 24, 2023

The Verge'de kıdemli editör olan Tom Warren , bunu Monotype Imaging tarafından geliştirilen Special Alphabets 4'teki "X" glifi olarak tanımladı.

Sussex Üniversitesi'nde fikri mülkiyet hukuku dersleri veren ve Journal of World Intellectual Property'nin baş editörü olarak görev yapan Andres Guadamuz “MicrosoftX'in ticari markasına sahiptir,” diyerek uyardı. Yani Guadamuz'a göre, "Musk, sevilen ve güçlü bir markayı, olası yıllarca süren davalar nedeniyle ve potansiyel olarak hiçbir marka olmaması nedeniyle yok etti."



Ticarette bir marka ne kadar benzersiz ve tanınabilir olursa, korunmasının o kadar kolay olduğu anlamına gelir.

Tüm bunlar, Musk'ın, görünüşe göre reklam gelirinin yarısını korkutup kaçırmadan önce, 13 milyar dolar borç yüklediği mali açıdan sağlıksız bir şirketi elden geçirme konusunda zaten karşı karşıya olduğu zorluklar listesine muhtemelen yenilerini ekleyeceği anlamına geliyor.