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Meta'nın kârı dördüncü çeyrekte azaldı

Meta'nın kârı dördüncü çeyrekte azaldı

İsim değişikliğine giderek 'Meta' adını alan Facebook, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Meta adıyla ilk bilançosunu sunan Facebook'un net kârı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8 azalarak 10.3 milyar dolara geriledi.

BloombergHT'nin aktardığına göre şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artışla 33.7 milyar dolara çıktı. Meta, 2020'nin aynı döneminde 28.1 milyar dolar gelir elde etmişti.
Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 117.9 milyar dolara yükseldi.

Meta, bu yılın ilk çeyreğinde ise gelirinin 27 milyar dolar ile 29 milyar dolar arasında olmasının beklendiğini duyurdu.

Meta'nın net kârı 2021 genelinde ise yıllık yüzde 35 artışla 39.4 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin'de Meta düşüşü

Bu arada Bitcoin, Nasdaq'da yaşanan düşüşler sonrasında son iki haftadaki en yüksek seviyesinden geriledi. Teksas’taki Bitcoin madencilerinin soğuk havalardan dolayı operasyonlarını durdurmasının da fiyatlardaki düşüşte etkili olduğu düşünülüyor.
Nasdaq’taki düşüşte Meta ve Spotify’da seans sonuna doğru yaşanan düşüşler etkili oldu. Spotify hisseleri şirketin beklentilerin altındaki abone hedefleri nedeniyle yüzde 23 düşerek son iki yıldaki kazançlarını geri verdi.

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