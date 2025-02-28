Microsoft, Skype'ın fişini çekiyor

Microsoft, popüler iletişim platformu Skype'ı kapatma kararı aldı. Mayıs 2025 itibariyle kapanacak olan Skype, yerini Microsoft Teams’e bırakacak.

İnternet üzerinden sesli ve görüntülü konuşma ile mesajlaşma hizmeti veren Skype, 2025 yılında tamamen kapanıyor. Microsoft’un 2011’de 8,5 milyar dolara satın aldığı platform, bir zamanlar dijital iletişimin öncüsü olarak görülse de değişen teknoloji dünyasına ayak uyduramayarak rekabetten düştü.

XDA Developers’ın haberine göre, Skype’ın en son Windows önizleme sürümünde kullanıcılara “Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak, aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams’te devam edin” mesajı gösterildi. Bu duyuru, Skype’ın kapanacağına dair uzun süredir konuşulan iddiaları doğruladı.

Skype'ın yerini Microsoft Teams'ın alması bekleniyor. 2017’de piyasaya sürülen Microsoft Teams, özellikle kurumsal dünyada büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Microsoft, tüm iletişim hizmetlerini Teams çatısı altında toplamayı hedefliyor.