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MİT'ten anne ve babalara sosyal medya uyarısı

MİT'ten anne ve babalara sosyal medya uyarısı
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Milli İstihbarat Teşkilatı çocuklara, sosyal medya mecralarını güvenli ve dikkatli şekilde nasıl kullanabileceklerine yönelik tavsiyelerde bulunarak anne babaları uyardı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfasında, çocuklara sosyal medya mecralarını güvenli ve dikkatli şekilde kullanabilmesi için neler yapmaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

MİT'in resmi internet sayfasında 'Çocukların Sosyal Medyayı Güvenli Kullanımı' başlığı altında 5 madde sıralandı.

Hesapların gizli tutulması, tanınmayan kişilerle iletişime geçilmemesi, paylaşım yaparken dikkatli olunması, sosyal medyanın güvenli kullanılması ve siber zorbalığa izin verilmemesi başlıkları altında bulunulan uyarılar şu şekilde oldu:

Hesabınızı gizli moda alın ve paylaşımlarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görebildiğinden emin olun. 'Hesap ayarları' bölümünden gizlilik ile ilgili ayarları yapın.

Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık ve takip isteklerini kabul etmeyin. Tanımadığınız kişilerden gelen, özellikle rahatsız edici mesajları ailenizle ya da güvendiğiniz bir yetişkinle paylaşın.

Sizinle iletişim kurmaya çalışan kişilerin aslında söyledikleri kişi olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Size yapmak istemediğiniz şeyleri yapmanızı söyleyen kişiler ile karşılaşırsanız mutlaka ailenizle paylaşın.

İnternette her şeyin kayıtlı kaldığını unutmayın. Hem kendinizle hem de başkalarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf ya da içerik paylaşmadan önce iyice düşünün.

Başkalarının fotoğraflarını izin almadan paylaşmayın.

Doğum tarihiniz, yaşadığınız yer, okulunuzun adı, aile üyelerinin isimleri gibi kişisel bilgilerinizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın. Sosyal medya hesaplarınızı güçlü bir parolayla koruyun. Bu parolayı unutmanız durumunda size vermeleri için aileniz dışında kimse ile paylaşmayın.

Her bir sosyal medya hesabınız için ayrı parola kullanın.

Yaşınıza uygun olmayan uygulamaları indirmeyin. Linklere tıklarken seçici davranın, tanımadığınız kişilerden gelen linklere tıklamayın.

Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek gündelik hayatınıza ve sosyal ilişkilerinize zarar verebileceğinden arkadaşlarınızla zaman geçirmek, sanatla uğraşmak ve kitap okumak gibi aktivitelerinize daha çok vakit ayırın.

Yaptığınız yorumların başkalarını küçük düşürebileceğini ve onları kötü etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak hareket edin. Sizinle aynı fikirde olmayan kişilere karşı saygılı olun ve hiçbir zaman hakaret etmeyin. Sizi rahatsız eden ve zorbalık yapan kişileri engelleyin ve sosyal medya platformuna şikayet edin.

Etiketler mit milli istihbarat teşkilatı sosyal medya uyarı Çocuk anne anne ve baba
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