  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. NASA duyurdu: Bir gezegende su bulundu

NASA duyurdu: Bir gezegende su bulundu

NASA duyurdu: Bir gezegende su bulundu
Güncelleme:

NASA'da görevli gökbilimciler, Dünya'dan 97 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegende su molekülleri tespit etti.

ABD merkezli Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nıb (NASA) Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan gökbilimciler, Dünya’dan 97 ışık yılı uzaklıktaki küçük ve sıcak bir ötegezegenin atmosferinde su molekülleri tespit etti.

CNN International'da yer alan habere göre, GJ 9827d olarak adlandırılan ötegezenin çapı, Dünya’nın yaklaşık iki katı ve atmosferinde su buharı olduğu tespit edilen en küçük dış gezegen.

Araştırma ekibi şu anda Hubble Teleskobu’nun hidrojen bakımından zengin bir atmosfer içindeki su buharı izlerini mi yakaladığını yoksa ev sahibi yıldızın GJ 9827d’nin orijinal hidrojen ve helyum atmosferini buharlaştırması nedeniyle gezegenin su bakımından zengin bir atmosfere mi sahip olduğunu söyleyemiyor.

Araştırmanın yazarlarından Laura Kreidberg yaptığı açıklamada, “Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması dönüm noktası niteliğinde bir keşif” dedi.

Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü profesörlerinden Björn Benneke “Bu, su açısından zengin atmosfere sahip bu gezegenlerin diğer yıldızların etrafında var olabileceğini atmosferik bir tespit yoluyla doğrudan gösterebileceğimiz ilk sefer olacak” dedi.

Etiketler nasa gökbilimci uzay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıktı Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıktı Havada panik anları! Yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı Havada panik anları! Yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı Emekliye seyyanen zam iddiası: En düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak Emekliye seyyanen zam iddiası: En düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak Sürpriz iddia: Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kimin önerdiği ortaya çıktı Sürpriz iddia: Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kimin önerdiği ortaya çıktı Kar fena geliyor! İstanbul için peş peşe uyarı Kar fena geliyor! İstanbul için peş peşe uyarı Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü Artık otomobilde en çok tercih edilen renk beyaz değil Artık otomobilde en çok tercih edilen renk beyaz değil Türkiye'nin diri fay haritası: Deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte o liste Türkiye'nin diri fay haritası: Deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte o liste