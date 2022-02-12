NASA’nın teleskobu uzaydan ''selfie'' gönderdi

NASA’nın Aralık 2021 tarihinde uzaya gönderdiği, en güçlü ve en büyük teleskobu olarak bilinen James Webb Teleskobu, ‘selfie’ gönderdi. Yapılan açıklamada teleskobun, ilk yıldız ışını yakaladığı ifade edildi.

25 Ocak’ta hedefine ulaşan ve açılma işlemi tamamlanan James Webb Teleskobu, özel lensini kullanarak birincil aynanın ‘içe dönük’ görüntüsünü yakalayarak ‘selfie’ çekti.

Webb’in selfie’siyle ilgili açıklama yapan NASA, “Gördüğünüz şey, mühendislik hedefi olan parlak bir yıldızı gözlemleyen Webb'in gerçek birincil aynasıdır. Tüm ayna bölümleri yıldız ışığını görüyor, ancak parlak bölüm parlak çünkü NIRCam'ın (yakın kızılötesi kamera) görüş açısına göre bölüm doğrudan yıldızla hizalı” dedi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi. NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.