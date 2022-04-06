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Netflix'ten zam sorusuna ''Terim''li açıklama: yayınlanacak içerikleri tek tek sıraladı

Netflix'ten zam sorusuna ''Terim''li açıklama: yayınlanacak içerikleri tek tek sıraladı

Netflix, Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim belgeseli ile ilgili sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Netflix, Fatih Terim adına yapılan belgeselin adının TERİM olacağını duyurdu. İlk Grande olarak düşünülen belgeselin adı resmi olarak TERİM oldu. 

Netflix yakın zamanda yayına girecek olan içerikler arasında Terim belgeselini de duyurdu. Kısa zaman içinde tüm içeriklerin yayımlanması bekleniyor. Yayımlanacak içerikler arasında Fatih Terim'in belgeseli de yer alacak.

netflixten terim belgeseli hakkında açıklama

 

Etiketler netflix fatih terim açıklama belgesel
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