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O Ses Yılbaşı'nın şampiyonu ortaya çıktı!

O Ses Yılbaşı'nın şampiyonu ortaya çıktı!

Her yıl birbirinden ünlü ismin şarkı performansına sahne olan O Ses Yılbaşı'nın şampiyonunun sızdırıldığı iddia edildi.

Her yıl birbirinden ünlü ismin şarkı performansına sahne olan O Ses Yılbaşı yine renkli anlara sahne oldu.

Beyaz, Oğuzhan Koç, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğuna oturduğu yarışmanın şampiyonunun kim olduğu merak olmuştu.

 KİMLER KATILACAK?
Programın özel bölümünde ünlü televizyoncu Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sahne alacağı konuşulan isimler arasında.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU İDDİASI
tv100'ün haberine göre bu sene O Ses Yılbaşı'nın şampiyonu Oğuzhan Koç oldu. Koç'un yarışmacısının ise başarılı komedyenlerden Yasemin Sakallıoğlu olduğu öğrenildi.

Etiketler şampiyon o ses o ses türkiye
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