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Osmanlıca'yı da 30 dile çeviren yapay zeka üretildi

Osmanlıca'yı da 30 dile çeviren yapay zeka üretildi
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Osmanlıca Türkçesi'nin de bulunduğu 30 dil arasında tercüme yapabilen yapay zekâ destekli “Transleyt” platformu, önceki gün İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikten sonra çevrimiçi olarak kullanıma sunuldu.

Osmanlıca metinleri Latinize ederek sadeleştirme olanağı sunan, günümüz Türkçe'sine uyarlayan "Transleyt" isimli platformun kullanımı başladı. Platformun kurucusu Sadi Özgür tanıtımını yaptı. Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Mehmet Ölmez, Prof. Dr. Cemal Demircioğlu, yayıncı Saadet Özen ve diğer kurucu Fatih Kadir Akın birer konuşma yaptı.

'SADECE METİN ÇEVİRMEK BİLİM DEĞİLDİR'

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre Prof. Develi konuşmasında "Biz bir alfabe değişikliği travması yaşadık. Eski metinleri okuyamaz ve anlayamaz hâle geldik" ifadelerini öne sürdü. Develi şunları söyledi: "Bu yüzden yıllarca birçok akademisyen Osmanlı Türkçesi metinleri çevirerek ünvanlar aldı. Ancak sadece metni çevirmek bilim değildir; yorumlamak, teori birikimi oluşturmak ve medeniyete katkı sunmak gerekir. Şimdi Türkçenin Yunus’tan bugüne gelen birikimini anlamaya yarayacak bir şey lazım. Bu sebeple Transleyt projesi beni çok heyecanlandırdı. Elbette hiçbir yazılım insan kadar doğru tercüme yapamaz. Yapay zekânın da yanlışları var. Ancak ileride Türkçeyi çok iyi öğrenecektir!"

“ALFABELER DİNLE ALAKALIDIR”

Prof. Mehmet Ölmez ise yapay zekânın Osmanlıca metinleri günümüze çevirmede bazı sıkıntılar yaşayabileceğini söyleyerek “Elbette bu çözülecektir. Teknolojiye karşı kavga olmaz” ifadelerini kullandı. Ölmez, “Alfabeler aslında dinle alakalıdır. Bir din değiştiren o dinin alfabesini de kabul eder. Mesela Budizme girenler Nagari alfabesini kullanmışlardır” dedi.

Saadet Özen ise “Bugünün ileride anılacağını düşünüyorum. Platformun yayıncılığa avantajları var. İyi çevirmenler için iyi bir yardımcıdır ve çok faydalıdır. Osmanlıcayı anlamlandırmaya dair daha iyi bir ortam oluşturabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Cemal Demircioğlu da “Transylet devletimizin sahip çıkması gereken çok önemli bir proje. Eksikleri olabilir ama elbette gelişecek. Orta Asya’dan başlayan Türk yazı ve çeviri serüvenimize de büyük veriler sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi

Etiketler transleyt osmanlıca'yı da çeviriyor osmanlıca translate çeviri
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