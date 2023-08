Playstation 5 Slim sızdırıldı

Bir süredir Sony’nin bu yıl PlayStation 5’in ‘ince versiyonu’nu (slim) çıkarabileceği konuşuluyor. Bu söylenti resmi belgelere de yansımıştı.

Microsoft, Activision Blizzard’ı satın almak istediğinden piyasada ‘haksız rekabet’ ve ‘tekelleşme’ oluşturacağı iddiası mahkemelik olmuştu. Şirket temsilcileri, mahkemede Sony’nin bu yılın sonuna doğru ‘PS5 Slim’i çıkarmasını beklediklerini dile getirmişti. Konsolun fiyatının da 400 dolar olabileceği düşünülüyor. Oyun sektörüyse konsolun eylülde çıkabileceğini tahmin ediyor.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre PS5 Slim’in görüntüleri sızdırıldı.

PS5 Slim’in ilk görüntüleri bugün bir Çin forumunda ortaya çıktı.

Avustralyalı bir PlayStation onarım uzmanı olan Better Way Electronics’in hazırladığı video da, gelecekteki olası bir PS5 modelinin plastik kasasını gösteriyor.

Disk sürücüsü için bir çıkıntı, ortada havalandırma delikleri için daha küçük bir alan bulunan bir kavis, kasanın her iki yanında iki yarık ve ön tarafta tek USB-C ve USB-A yerine çift USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc